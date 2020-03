Il giornalista Gianni Di Marzio ha parlati su TMW Radio: “Penso che si possa giocare fino a Luglio in caso di necessità per finire il campionato. Non ci credo che la stagione

possa riprendere a maggio. Non si può riprendere un campionato in 15 giorni con i giocatori he per altro non si sono allenati. Quando sono a casa, i calciatori non sono responsabili della loro professione. Non si prende la forma in pochissimj giorni”.