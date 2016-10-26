Di Marzio: "C'è qualcosa che turba Berna. La viola sottovaluta il Crotone"

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Lady Radio della sfida in programma questa sera al Franchi, tra Fiorentina e Crotone. "I viola, così come ha fatto il Napoli, rischiano di sottovalutare il...

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Lady Radio della sfida in programma questa sera al Franchi, tra Fiorentina e Crotone. "I viola, così come ha fatto il Napoli, rischiano di sottovalutare il Crotone - le sue dichiarazioni - e anche se i pronostici sfavorevoli ai calabresi, gli uomini di Nicola possono strappare un risultato. Loro infatti hanno messo in seria difficoltà gli azzurri di Sarri domenica scorsa. Bernardeschi? Probabilmente è turbato da qualcosa, un giocatore come lui non può spegnersi da una stagione all'altra, ma credo che abbia tutte le potenzialità per tornare a fare bene con costanza di rendimento".