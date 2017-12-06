Gianni Di Marzio: "Chiesa va via dalla Fiorentina solo per tanti soldi. È un giocatore da Juventus"
Gianni Di Marzio ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"Federico Chiesa al Napoli? No, Chiesa non è un giocatore da Napoli, è un giocatore da Juventus, da Manchester City: è già un calciatore...
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2017 16:01
Gianni Di Marzio ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
"Federico Chiesa al Napoli? No, Chiesa non è un giocatore da Napoli, è un giocatore da Juventus, da Manchester City: è già un calciatore completo, costa e costa anche tanto. Serve che arrivi qualcuno con soldi da spendere per farlo andare via"