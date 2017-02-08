Di Marzio: “Fiorentina pessima, non l’ho mai vista giocare così male. E’ una squadra allo sbando”

Gianni Di Marzio, cosulente del Palermo e padre del noto esperto di mercato Gianluca, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Ho viste cose pessime ieri, mi dispiace perché ho simpatia per la Fiorentina. Abbiamo visto qualcosa di positivo nei primi venti minuti con Chiesa e Bernardeschi, ma niente di che. Ho visto una squadra allo sbando. La fase difensiva mi è sembra lacunosa, non li ho visti organizzati nelle chiusure, non ho mai visto giocare così male la Fiorentina. Il terzo e il quarto gol sono stati sintomi di una resa che una squadra non può avere”.