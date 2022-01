Le ultime parole di Gianni Di Marzio sulla Fiorentina: “Squadra affamata, Vlahovic migliore d’Europa”

Questa mattina è arrivata una terribile notizia per tutto il mondo del calcio, la morte di Gianni Di Marzio, ex allenatore e papà dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Molto spesso Gianni Di Marzio ha parlato della Fiorentina, queste le sue ultime parole sulla squadra viola dopo la partita di Napoli in Coppa Italia e anche su Dusan Vlahovic:

Dopo Napoli-Fiorentina di Coppa Italia: “Fiorentina più concentrata rispetto al Napoli, aveva più fame. Dopo la partita di Torino volevano fare una bella prestazione, Italiano li ha spronati bene, anche lui è affamato di calcio. Chiaramente il Napoli è entrato in campo un po’ molle. Tuanzebe su Vlahovic mi è sembrata una mossa molto azzardata. I voti bassi? Già all’Aston Villa non giocava, evidentemente non stava bene, lui ha avuto anche diversi infortuni in passato. Quando ritorneranno gli africani il Napoli comincerà a giocare come fatto a inizio campionato. Si è recuperato anche Ghoulam, logicamente andrà in crisi di rigetto e quindi potrebbe avere un calo ma ci si può contare fino alla fine. Il Napoli ieri ha giocato in 9 ed è stato anche sfortunato ma la Fiorentina ha meritato. Era un bonus e se l’è giocato.”

Il primo gennaio parlò cosi di Vlahovic a TMW: “Ha fatto la gavetta lui, per me in questo momento è il giovane migliore in Europa, come attaccante. Il problema ora sorge con Insigne, che ha fatto di tutto ed è stato portato a scadenza per non tenerlo. Gli hanno offerto tanto in Canada, così perde tanto il calcio italiano. E’ una sconfitta per tutti noi”.

