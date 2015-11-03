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Notizie Freuler Fiorentina

Il retroscena di Freuler: "Volevo portare Gosens a Bologna, l'ho chiamato più volte. È stato molto vicino"

27 settembre 2024 14:40

Freuler preoccupato: "La Fiorentina è migliorata tanto, sarà una gara molto difficile per noi"

09 febbraio 2022 13:01

Freuler guarda a giovedì: "La Fiorentina gioca in modo diverso e magari ci aiuta a segnare di più"

06 febbraio 2022 15:04

Freuler: "Siamo andati in svantaggio e all'intervallo ci siamo detti che potevamo vincerla"

08 febbraio 2020 20:35

Calciomercato.com: Freuler è il primo obiettivo di Corvino per il dopo Badelj

19 ottobre 2017 13:10

Da Bergamo, la Fiorentina vuole Freuler dell'Atalanta. Assalto possibile già a gennaio, ha punito al Franchi al 94'

13 ottobre 2017 11:52

Freuler: ''Siamo più forti della viola, dovevamo vincere. Sportiello...''

24 settembre 2017 22:45

Viola beffati all'ultimo secondo da Freuler. Episodi dubbi al Franchi..

24 settembre 2017 22:32

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