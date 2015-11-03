Notizie Freuler Fiorentina

Il retroscena di Freuler: "Volevo portare Gosens a Bologna, l'ho chiamato più volte. È stato molto vicino"
27 settembre 2024 14:40
Freuler preoccupato: "La Fiorentina è migliorata tanto, sarà una gara molto difficile per noi"
09 febbraio 2022 13:01
Freuler guarda a giovedì: "La Fiorentina gioca in modo diverso e magari ci aiuta a segnare di più"
06 febbraio 2022 15:04
Freuler: "Siamo andati in svantaggio e all'intervallo ci siamo detti che potevamo vincerla"
08 febbraio 2020 20:35
Calciomercato.com: Freuler è il primo obiettivo di Corvino per il dopo Badelj
19 ottobre 2017 13:10
Da Bergamo, la Fiorentina vuole Freuler dell'Atalanta. Assalto possibile già a gennaio, ha punito al Franchi al 94'
13 ottobre 2017 11:52
Freuler: ''Siamo più forti della viola, dovevamo vincere. Sportiello...''
24 settembre 2017 22:45
Viola beffati all'ultimo secondo da Freuler. Episodi dubbi al Franchi..
24 settembre 2017 22:32
Archivio