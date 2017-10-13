Da Bergamo, la Fiorentina vuole Freuler dell'Atalanta. Assalto possibile già a gennaio, ha punito al Franchi al 94'

Remo Freuler classe 1992, centrocampista dell'Atalanta e della nazionale svizzera, piace molto alla Fiorentina. Segnò il gol del pareggio...

Remo Freuler classe 1992, centrocampista dell'Atalanta e della nazionale svizzera, piace molto alla Fiorentina. Il giovane centrocampista, arrivato a Bergamo nel Gennaio 2016 (45 presenze e 7 reti ad oggi), è sotto vigile attenzione del club Viola in vista della prossima stagione, senza nulla togliere un primo approccio di trattativa nella sessione di mercato a Gennaio.

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