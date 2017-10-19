Calciomercato.com: Freuler è il primo obiettivo di Corvino per il dopo Badelj

Il futuro di Milan Badelj è incerto e le percentuali relative ad una sua permanenza in maglia viola sono in netto calo. Per questa ragione, la squadra di mercato della Fiorentina si è già messa al lav...

A cura di Redazione Labaroviola 19 ottobre 2017 13:10

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