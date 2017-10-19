Calciomercato.com: Freuler è il primo obiettivo di Corvino per il dopo Badelj
Il futuro di Milan Badelj è incerto e le percentuali relative ad una sua permanenza in maglia viola sono in netto calo. Per questa ragione, la squadra di mercato della Fiorentina si è già messa al lav...
Il futuro di Milan Badelj è incerto e le percentuali relative ad una sua permanenza in maglia viola sono in netto calo. Per questa ragione, la squadra di mercato della Fiorentina si è già messa al lavoro allo scopo di trovare un sostituto. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe quello di Remo Freuler, attualmente sotto con l'Atalanta, il profilo individuato da Corvino per sostituire il centrocampista croato. Tuttavia, oltre alla Fiorentina, sarebbero molti i club che avrebbero bussato alla porta della società bergamasca nel tentativo di intavolare una trattativa per assicurarsi le prestazioni dello svizzero.