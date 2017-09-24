Freuler: ''Siamo più forti della viola, dovevamo vincere. Sportiello...''

Remo Freuler, autore del gol beffa alla viola siglato al 94', parla così ai microfoni di Mediaset Premium: "Sono arrabbiato per l'occasione sprecata all'inizio, ma segnare dopo il 90esimo è sempre bel...

Remo Freuler, autore del gol beffa alla viola siglato al 94', parla così ai microfoni di Mediaset Premium: "Sono arrabbiato per l'occasione sprecata all'inizio, ma segnare dopo il 90esimo è sempre bello. Siamo più forti della viola, dovevamo vincere: potevamo fare più gol, ma Sportiello ha fatto una grande partita. Due punti persi per noi".