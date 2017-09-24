Viola beffati all'ultimo secondo da Freuler. Episodi dubbi al Franchi..
All'ultimo secondo pareggio dell'Atalanta al Franchi. Lancio dalla difesa per Cornelious che sponda per Freuler
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 22:32
All'ultimo secondo pareggio dell'Atalanta al Franchi. Lancio dalla difesa per Cornelious che sponda per Freuler. Lo svizzero calcia di prima e trova l'euro gol a filo palo.
Gli episodi hanno detto male alla Fiorentina che probabilmente si è vista privare di due rigori