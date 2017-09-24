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Viola beffati all'ultimo secondo da Freuler. Episodi dubbi al Franchi..

All'ultimo secondo pareggio dell'Atalanta al Franchi. Lancio dalla difesa per Cornelious che sponda per Freuler

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 22:32
Viola beffati all'ultimo secondo da Freuler. Episodi dubbi al Franchi.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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All'ultimo secondo pareggio dell'Atalanta al Franchi. Lancio dalla difesa per Cornelious che sponda per Freuler. Lo svizzero calcia di prima e trova l'euro gol a filo palo.

Gli episodi hanno detto male alla Fiorentina che probabilmente si è vista privare di due rigori

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