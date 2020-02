Il centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler, ha parlato in zona mista per commentare la partita giocata contro la Fiorentina: “È stato molto bello vincere oggi, portiamo a casa questi tre punti. La Fiorentina ha iniziato bene, ha spinto moltissimo nei primi 15 minuti mentre noi siamo andati un po’ così e così. Ma poi abbiamo preso in mano la partita, creando tanto senza fare gol. Siamo andati in svantaggio e all’intervallo ci siamo detti che potevamo vincerla. Abbiamo ribaltato la sfida meritatamente”.