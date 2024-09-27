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Il retroscena di Freuler: "Volevo portare Gosens a Bologna, l'ho chiamato più volte. È stato molto vicino"

Durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, ha così parlato anche di Robin Gosens, svelando un retroscena di mercato sull'esterno sinistro app...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2024 14:40
Il retroscena di Freuler: "Volevo portare Gosens a Bologna, l'ho chiamato più volte. È stato molto vicino" -
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Durante l'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, ha così parlato anche di Robin Gosens, svelando un retroscena di mercato sull'esterno sinistro approdato l'ultimo giorno di merca alla Fiorentina: "Volevo Portalo al Bologna, l'ho chiamato più volte. E' stato molto vicino".

Poi ha proseguito parlando anche dell'ex tecnico viola, Vincenzo Italiano: "Vive per il calcio. Che ha idee chiare, che vuole avere sempre la palla, condurre 11 gioco e che se non l'abbiamo bisogna aggredire forte, molto forte. Umanamente? Parla molto con noi".

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