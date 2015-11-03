Notizie Calenzano Fiorentina

Rifinitura Fiorentina: osservato un minuto di silenzio per le vittime di Calenzano, out Pongracic e Biraghi
11 dicembre 2024 11:53
Palladino sui social si stringe attorno al dolore delle famiglie coinvolte nell'incidente di Calenzano
09 dicembre 2024 16:02
Il messaggio della Fiorentina dopo l'esplosione a Calenzano: "Vicini al dramma delle famiglie coinvolte"
09 dicembre 2024 14:55
Esplosione Calenzano: “Allertati tutti gli ospedali del territorio, si raccomanda di chiudere le finestre"
09 dicembre 2024 12:09
Esplosione in una raffineria a Calenzano, boato e colonna di fumo avvertiti a kilometri di distanza
09 dicembre 2024 11:23
Ragazzo di 15 anni aggredito in campo con calci e pugni alla testa. Fatto gravissimo nel calcio giovanile toscano
11 dicembre 2023 19:10
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