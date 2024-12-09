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Palladino sui social si stringe attorno al dolore delle famiglie coinvolte nell'incidente di Calenzano

E' di poche ore fa la tragica notizia di una forte esplosione in un deposito Eni a Calenzano, con un bilancio complessivo di 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi. Gli aggiornamenti continuano ad arrivare e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 16:02
Palladino sui social si stringe attorno al dolore delle famiglie coinvolte nell'incidente di Calenzano -
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E' di poche ore fa la tragica notizia di una forte esplosione in un deposito Eni a Calenzano, con un bilancio complessivo di 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi. Gli aggiornamenti continuano ad arrivare e purtroppo ancora non c'è nulla di definitivo e il mondo del calcio, soprattutto locale, si è voluto stringere attorno alla vittime della tragedia. In mezzo a tante lacrime e tristezza hanno voluto spendere parole d'affetto e di cordoglio il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso con un comunicato ufficiale. Si è aggiunto in questi minuti anche  l'allenatore viola Raffaele Palladino, che con una storia sul suo profilo Instagram, ha ricordato il dramma mettendo un'emoticon a segno di preghiera per le famiglie coinvolte in questo doloroso evento.

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