Palladino sui social si stringe attorno al dolore delle famiglie coinvolte nell'incidente di Calenzano

E' di poche ore fa la tragica notizia di una forte esplosione in un deposito Eni a Calenzano, con un bilancio complessivo di 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi. Gli aggiornamenti continuano ad arrivare e...

E' di poche ore fa la tragica notizia di una forte esplosione in un deposito Eni a Calenzano, con un bilancio complessivo di 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi. Gli aggiornamenti continuano ad arrivare e purtroppo ancora non c'è nulla di definitivo e il mondo del calcio, soprattutto locale, si è voluto stringere attorno alla vittime della tragedia. In mezzo a tante lacrime e tristezza hanno voluto spendere parole d'affetto e di cordoglio il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso con un comunicato ufficiale. Si è aggiunto in questi minuti anche l'allenatore viola Raffaele Palladino, che con una storia sul suo profilo Instagram, ha ricordato il dramma mettendo un'emoticon a segno di preghiera per le famiglie coinvolte in questo doloroso evento.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-8-punti-in-piu-rispetto-alla-stagione-23-2410-la-lazio-e-11-latalanta/280199/