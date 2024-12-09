La Fiorentina ha 8 punti in più rispetto alla stagione 23/24,+10 la Lazio e + 11 l'Atalanta
La bellezza del campionato di Serie A è sotto gli occhi di tutti, almeno per questa stagione. Facendo due calcoli vediamo che la formazione col confronto migliore è la capolista: l'Atalanta di Gasperi...
La bellezza del campionato di Serie A è sotto gli occhi di tutti, almeno per questa stagione. Facendo due calcoli vediamo che la formazione col confronto migliore è la capolista: l'Atalanta di Gasperini rispetto alla scorsa stagione, viaggia con undici punti in più. Saldo positivo anche per il Napoli, nonostante la sconfitta contro la Lazio. La formazione biancoceleste di Marco Baroni, così come la Fiorentina di Raffaele Palladino volano in questo speciale bilancio, rispettivamente +10 e +8 rispetto alla stagione 23/24. Negativo il confronto delle due squadre milanesi: -4 Inter, -7 Milan.
Stesso saldo per la Roma, mentre l'Empoli quest'anno allenato da Roberto D'Aversa sta viaggiando a un ritmo decisamente migliore rispetto alla scorsa stagione. C'è poi il curioso caso dell'Hellas Verona, squadra reduce da quattro sconfitte consecutive che nelle prossime (probabilmente) cambierà mister: nonostante questo filotto di risultati negativi, il confronto con la scorsa stagione resta positivo: +1. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A. Questo è il bilancio complessivo di TMW:
Atalanta 34 (+11 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 15 giornate)
Napoli 32 (+8)
*Inter 31 (-4)
Lazio 31 (+10)
*Fiorentina 31 (+8)
Juventus 27 (-9)
*Milan 22 (-7)
*Bologna 22 (=)
Empoli 19 (+7)
*Udinese 17 (+5)
Roma 16 (-9)
Torino 16 (-4)
Parma 15 (in Serie B)
Genoa 15 (=)
Cagliari 14 (+1)
Lecce 13 (-4)
Hellas Verona 12 (+1)
Como 12 (in Serie B)
*Monza 10 (-8)
Venezia 9 (in Serie B)
*=Una partita in meno. Confronto con le prime 14 giornate della Serie A 2023/24GRAZIANI: “ATTENZIONE ANCHE ALLA FIORENTINA PER LA CORSA SCUDETTO, GIOCANO BENE E VANNO A MILLE ALL’ORA”
https://www.labaroviola.com/graziani-attenzione-anche-alla-fiorentina-per-la-corsa-scudetto-giocano-bene-e-vanno-a-mille-allora/280193/