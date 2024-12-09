La Fiorentina ha 8 punti in più rispetto alla stagione 23/24,+10 la Lazio e + 11 l'Atalanta

La bellezza del campionato di Serie A è sotto gli occhi di tutti, almeno per questa stagione. Facendo due calcoli vediamo che la formazione col confronto migliore è la capolista: l'Atalanta di Gasperi...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2024 14:17

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