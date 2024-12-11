Rifinitura Fiorentina: osservato un minuto di silenzio per le vittime di Calenzano, out Pongracic e Biraghi

In questi minuti è in corso al Viola Park la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida contro il Lask di domani alle 18:30 valevole per la quinta giornata di Conference League. Prima di iniziar...

In questi minuti è in corso al Viola Park la rifinitura della Fiorentina in vista della sfida contro il Lask di domani alle 18:30 valevole per la quinta giornata di Conference League. Prima di iniziare l'allenamento la Fiorentina ha osservato un minuto di religioso silenzio per la tragedia di Calenzano di Lunedì mattina.

Alla rifinitura sono assenti Biraghi e Pongracic che aveva saltato anche la partita di Cagliari per una contusione rimediata in allenamento la scorsa settimana

KEAN PUNTO DI RIFERIMENTO

https://www.labaroviola.com/dai-gol-alla-musica-kean-a-firenze-e-rinato-e-un-punto-di-riferimento-per-la-squadra/280394/