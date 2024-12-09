Il messaggio della Fiorentina dopo l'esplosione a Calenzano: "Vicini al dramma delle famiglie coinvolte"

Sono ore difficili dopo l'esplosione avvenuta in mattinata a Calenzano. Anche la Fiorentina ha voluto esprimere la propria vicinanza in un momento complicato per la comunità. Al momento si registrano...

Sono ore difficili dopo l'esplosione avvenuta in mattinata a Calenzano. Anche la Fiorentina ha voluto esprimere la propria vicinanza in un momento complicato per la comunità. Al momento si registrano purtroppo già due morti e nove feriti, ma ci sarebbero ancora tre dispersi. Di seguito il messaggio: "Il presidente Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina, in questo tragico momento, sono vicini al dramma delle famiglie coinvolte nell’incidente alla raffineria di Calenzano e si uniscono al cordoglio dei cittadini e delle Istituzioni"

GRAZIANI: “ATTENZIONE ANCHE ALLA FIORENTINA PER LA CORSA SCUDETTO, GIOCANO BENE E VANNO A MILLE ALL’ORA”

https://www.labaroviola.com/graziani-attenzione-anche-alla-fiorentina-per-la-corsa-scudetto-giocano-bene-e-vanno-a-mille-allora/280193/