Esplosione in una raffineria a Calenzano, boato e colonna di fumo avvertiti a kilometri di distanza

Esplosione questa mattina in una raffineria a Calenzano, intorno alle ore 10. Il boato si sarebbe sentito per centinaia di metri. Una densa colonna di fumo nero è attualmente visibile anche dai comuni...

Esplosione questa mattina in una raffineria a Calenzano, intorno alle ore 10. Il boato si sarebbe sentito per centinaia di metri. Una densa colonna di fumo nero è attualmente visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Questo la comunicazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite social, ancora non è chiaro se ci siano dei feriti o meno

MONTOLIVO DISTRUGGE VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/montolivo-distrugge-vlahovic-passano-gli-anni-ma-resta-un-incompiuto-giocare-spalle-alla-porta-non-e-il-suo/280076/