Notizie Esplosione Fiorentina

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Esplosione Calenzano: “Allertati tutti gli ospedali del territorio, si raccomanda di chiudere le finestre"

09 dicembre 2024 12:09

Esplosione in una raffineria a Calenzano, boato e colonna di fumo avvertiti a kilometri di distanza

09 dicembre 2024 11:23

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