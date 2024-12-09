Esplosione Calenzano: “Allertati tutti gli ospedali del territorio, si raccomanda di chiudere le finestre"

Si è verificata un'esplosione nell'area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L'area dell'incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popola...

Si è verificata un'esplosione nell'area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L'area dell'incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all'area interessata. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione". Ci sarebbero feriti. Così il Comune di Calenzano sui social subito dopo l'esplosione.

Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause. Seguiranno aggiornamenti.

Lo si legge in una nota. "Allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio" fa sapere sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Monitoriamo la situazione insieme alla Città Metropolitana" scrive sui social Sara Funaro, sindaca di Firenze e della Città Metropolitana. Lo scrive L'Agi

MONTOLIVO DISTRUGGE VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/montolivo-distrugge-vlahovic-passano-gli-anni-ma-resta-un-incompiuto-giocare-spalle-alla-porta-non-e-il-suo/280076/