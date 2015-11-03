Notizie Berbatov Fiorentina

Da Berbatov ad oggi, la Fiorentina troppe volte ci va solo vicino
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I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa
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11 dicembre 2021 13:42
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28 marzo 2020 22:02
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23 marzo 2020 12:17
Ufficiale: l'attaccante bulgaro Berbatov si ritira dal calcio. Nel 2012 è stato vicino alla Fiorentina
19 settembre 2019 23:04
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