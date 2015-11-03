Notizie Berbatov Fiorentina

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Da Berbatov ad oggi, la Fiorentina troppe volte ci va solo vicino

02 febbraio 2024 18:31

I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa

09 febbraio 2023 20:36

Pastorello: "Per la Juve soffiai Berbatov alla Fiorentina grazie a Evra, ma ha fregato anche noi"

11 dicembre 2021 13:42

Toni: "Tornato dagli Emirati non mi voleva nessuno. Berbatov fece dei casini così Pradè mi disse..."

28 marzo 2020 22:02

Dalla trattativa di Corvino per Milenkovic-Vlahovic al Coronavirus: la nuova vita dell'Hotel Michelangelo

23 marzo 2020 12:17

Ufficiale: l'attaccante bulgaro Berbatov si ritira dal calcio. Nel 2012 è stato vicino alla Fiorentina

19 settembre 2019 23:04

Berbatov: "Non sono andato alla Fiorentina perchè avevo imparato l'inglese dai film e non volevo dimenticarlo"

27 ottobre 2017 21:57

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