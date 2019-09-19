Ufficiale: l'attaccante bulgaro Berbatov si ritira dal calcio. Nel 2012 è stato vicino alla Fiorentina
È ufficiale il bulgaro Dimitar Berbatov lascia il calcio giocato. Il bomber ex Manchester United ha annunciato il ritiro tramite un messaggio sui propri canali social. L’ultima squadra che ha giocato...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 23:04
È ufficiale il bulgaro Dimitar Berbatov lascia il calcio giocato. Il bomber ex Manchester United ha annunciato il ritiro tramite un messaggio sui propri canali social. L’ultima squadra che ha giocato è stata la Kerala Blasters in India.
Fonte: Pedullà