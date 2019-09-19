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Ufficiale: l'attaccante bulgaro Berbatov si ritira dal calcio. Nel 2012 è stato vicino alla Fiorentina

È ufficiale il bulgaro Dimitar Berbatov lascia il calcio giocato. Il bomber ex Manchester United ha annunciato il ritiro tramite un messaggio sui propri canali social. L’ultima squadra che ha giocato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 23:04
Ufficiale: l'attaccante bulgaro Berbatov si ritira dal calcio. Nel 2012 è stato vicino alla Fiorentina -
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È ufficiale il bulgaro Dimitar Berbatov lascia il calcio giocato. Il bomber ex Manchester United ha annunciato il ritiro tramite un messaggio sui propri canali social. L’ultima squadra che ha giocato è stata la Kerala Blasters in India.

Fonte: Pedullà

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