Ecco alcune delle parole dette in diretta Instagram con Massimo Oddo dall’ex attaccante viola Luca Toni: “Negli Emirati Arabi non c’era un gran calcio, quando sono tornato in Italia non mi voleva nessuno perchè dicevano che ero vecchio ed un calciatore finito. Berbatov doveva andare in viola ma fece dei casini e non andò alla Fiorentina, a 5 minuti dalla fine del calciomercato mi disse Pradè “Sei tu l’attaccante che stavamo cercando” così gli ho detto “Ma sei sicuro, tutto bene?”. Sono ripartito da Firenze, ho fatto un buon anno poi tre straordinari anni a Verona”.