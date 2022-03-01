"Su Chiesa fu caccia all'uomo, non sarà cosi con Vlahovic perchè si è lasciato bene con lo spogliatoio"

Manca poco al ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze da avversario un mese dopo il suo addio alla Fiorentina per andare alla Juventus

Il giornalista David Guetta ha parlato a Radio Bruno il giorno prima della sfida tra Fiorentina e Juventus, queste le sue parole su Chiesa e Vlahovic, gli ultimi due giocatori viola a passare alla Juventus: "Il rapporto tra Chiesa e lo spogliatoio non era proprio dei migliori, infatti nel primo confronto utile ci fu una caccia all'uomo in campo, diverso il caso di Vlahovic, che era ben voluto dallo spogliatoio, si è lasciato bene con il gruppo, difficile pensare che Milenkovic gli faccia una marcatura cosi cattiva".

LO SCONTRO TRA ZAZZARONI E CICCIO GRAZIANI A TIKI TAKA SU VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/scontro-zazzaroni-graziani-per-colpa-di-vlahovic-ho-amici-anche-io-nella-fiorentina-so-piu-di-te/167278/