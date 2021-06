Spalletti ha chiesto al Napoli di prendere Castrovilli, per la Fiorentina è incedibile, non si muove

Gaetano Castrovilli, aggregatosi alla nazionale italiana per disputare Euro2020 al posto dell’infortunato Pellegrini, è nel mirino di Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, da diversi giorni. Castrovilli è un profilo molto gradito da parte di Spalletti, che lo considera un profilo in grado di ricoprire qualsiasi posizione nel centrocampo che ha in mente il tecnico toscano. Come riportato dal Quotidiano Sportivo, la Fiorentina ha risposto all’interesse del Napoli, dichiarando l’incedibilità del loro talento. La voglia di fare bene a Firenze è tanta e Commisso ha promesso a Gattuso di tenere le stelle in squadra. Lo riporta Spazio Napoli.

