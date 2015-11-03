Notizie Quotidiano Sportivo Fiorentina

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Il Quotidiano sportivo scrive: "La Fiorentina vuole Kjaer ma il Milan non vuole cederlo ai viola"
20 luglio 2022 19:33
Spalletti ha chiesto al Napoli di prendere Castrovilli, per la Fiorentina è incedibile, non si muove
14 giugno 2021 19:48
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