Notizie Quotidiano Sportivo Fiorentina

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Il Quotidiano sportivo scrive: "La Fiorentina vuole Kjaer ma il Milan non vuole cederlo ai viola"

20 luglio 2022 19:33

Spalletti ha chiesto al Napoli di prendere Castrovilli, per la Fiorentina è incedibile, non si muove

14 giugno 2021 19:48

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