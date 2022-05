Spalletti allontana le voci di un addio al Napoli: “Futuro? I dubbi sono vostri, non miei”

Luciano Spalletti consolida la sua posizione sulla panchina del Napoli? Il futuro del mister di Certaldo a Napoli sembrava tutt’altro che certo, tanto che nei giorni scorsi si era parlato di una possibile candidatura di Vincenzo Italiano per la panchina degli azzurri in vista della stagione 2022-2023. A tal proposito, Spalletti ha parlato così ai microfoni di DAZN nel pre-partita tra Torino e Napoli: “Futuro? Mi fate sempre la stessa domanda. A questo punto sembra che i dubbi sono vostri, non miei. Io sono a disposizione, ditemi quando avete risolto tutto. Ho già risposto tante volte a questa domanda”.

