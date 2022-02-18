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Sottil promette: "Abbiamo grande voglia di arrivare in fondo in Coppa Italia. Io mi sento bene"

Sicuramente Sottil è uno degli esterni più in forma del momento della Fiorentina, il giovane talento viola ha parlato sui social viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 15:06
Sottil promette: "Abbiamo grande voglia di arrivare in fondo in Coppa Italia. Io mi sento bene" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il giovane talento Riccardo Sottil ha parlato della sua stagione e non solo, le sue parole:

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"Mi sento in forma e sono contento di questo periodo. Mi motiva il divertimento, perchè il calcio è motivo di gioia, mi motivano i tifosi e lo stadio pieno e la voglia di fare sempre meglio. Arma in più? Non voglio rispondere io, facciamo rispondere a tifosi e mister. Con Italiano non si capisce mai chi gioca, si ruota tanto, prima dello Spezia avevo sensazioni positive. L'Atalanta ha sicuramente voglia di rivalsa ma noi siamo in un momento ottimo e poi giochiamo in casa, è il momento perfetto per incontrarli. Ho sensazioni positive per il futuro e poi abbiamo anche la voglia di arrivare in fondo in Coppa Italia, sono convinto che se continuiamo cosi possiamo toglierci delle belle soddisfazioni" conclude Sottil.

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