Sottil promette: "Abbiamo grande voglia di arrivare in fondo in Coppa Italia. Io mi sento bene"

Sicuramente Sottil è uno degli esterni più in forma del momento della Fiorentina, il giovane talento viola ha parlato sui social viola

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il giovane talento Riccardo Sottil ha parlato della sua stagione e non solo, le sue parole:

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"Mi sento in forma e sono contento di questo periodo. Mi motiva il divertimento, perchè il calcio è motivo di gioia, mi motivano i tifosi e lo stadio pieno e la voglia di fare sempre meglio. Arma in più? Non voglio rispondere io, facciamo rispondere a tifosi e mister. Con Italiano non si capisce mai chi gioca, si ruota tanto, prima dello Spezia avevo sensazioni positive. L'Atalanta ha sicuramente voglia di rivalsa ma noi siamo in un momento ottimo e poi giochiamo in casa, è il momento perfetto per incontrarli. Ho sensazioni positive per il futuro e poi abbiamo anche la voglia di arrivare in fondo in Coppa Italia, sono convinto che se continuiamo cosi possiamo toglierci delle belle soddisfazioni" conclude Sottil.

BROVARONE PARLA DI MERCATO: "SENESI PERFETTO PER LA FORENTINA, UDOGIE DA PRENDERE"

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