Sky, incontro tra Pradè, Commisso, Montella e Antognoni. Si parla anche del ritorno di Borja Valero alla Fiorentina

Primo summit di mercato della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: il neo proprietario viola, arrivato in mattinata a Firenze con un volo privato da New York insieme alla moglie Catherine e al fig...

Primo summit di mercato della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: il neo proprietario viola, arrivato in mattinata a Firenze con un volo privato da New York insieme alla moglie Catherine e al figlio Joseph, ha riunito nell'hotel dove alloggia, sul Lungarno della Zecca Vecchia, il proprio braccio destro Joe Barone, Antognoni, il ds Pradè e il tecnico Montella per la prima delle tante riunioni in programma in questo periodo di permanenza a Firenze. Lo riferisce l'Ansa.

Sul tavolo - aggiunge poi Sky Sport -, oltre a quello di Federico Chiesa, c'è anche il nome diBorja Valero, centrocampista in uscita dall'Inter: si studiano i dettagli dell'operazione per concretizzare il ritorno del Sindaco nella sua Firenze.