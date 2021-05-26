Sindaco Corigliano: "Il cuore dei calabresi aiuterà la Fiorentina. Firenze rigenererà le energie di Gattuso"

Le parole di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Calabro, ai microfoni del Pentasport

Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Calabro, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Rino è sempre uno di noi, non si è mai staccato e viceversa, ovunque sia andato in carriera. Siamo contenti che venga alla Fiorentina perché ha dimostrato di essere un buon allenatore e Firenze è una buona piazza. Lui ha anche dei valori umani ed è importante che un allenatore riesca a trasmetterli. Credo che la nuova bellissima piazza serva a rigenerare le sue energie anche se lui ne ha tante. Cuore sempre qui? Si, quelli della nostra terra è difficile che si riescano a staccare. Lui qui ha imprese di famiglia ma ha anche la società sportiva cui dà un contributo perché Schiavonea che è il nostro borgo marino ha bisogno di centri di aggregazione. Dal punto di vista formale non compare ma sicuramente c'è il suo contributo".

COMMISSO "Commisso e Gattuso calabresi a Firenze? Tra le province c'è rivalità ma è bello che questi percorsi così diversi si uniscano, in una società importante. Il cuore è la qualità dei calabresi che aiuterà la Fiorentina e Rino ci metterà sia il cuore che la testa".

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