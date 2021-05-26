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Antognoni: "Gattuso nome buono per calmare la piazza, uno dei migliori in circolazione"

Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina, a commentare questa scelta il club manager e grande bandiera viola Giancarlo Antognoni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2021 20:07
Antognoni: "Gattuso nome buono per calmare la piazza, uno dei migliori in circolazione" - MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole: "Sono contento della scelta di Gennaro. Stiamo parlando di un allenatore che ha fatto vedere ottime cose nelle precedenti esperienze. La scelta di Gattuso serve a calmare la piazza e placare gli animi, si voleva un nome di spessore per ripartire, Rino è uno dei migliori in circolazione. Tutti si aspettavano altri nomi” conclude Antognoni.

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