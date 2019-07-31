Labaro Viola

Simeone verso l'Hellas Verona. Trattativa in corso con ACF. Il tecnico Juric sponsor primario..

L'Hellas Verona si muove con decisione per Giovanni Simeone. Con l'arrivo di Boateng, la conferma del 2000 Vlahovic e la ricerca sul mercato da parte della Fiorentina di un'altra punta di esperienza p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 21:42
Simeone verso l'Hellas Verona. Trattativa in corso con ACF. Il tecnico Juric sponsor primario.. -
News
Fiorentina
Simeone
Acf
Vlahovic
Calciomercato Fiorentina
Hellas Verona
Boateng
Condividi

L'Hellas Verona si muove con decisione per Giovanni Simeone. Con l'arrivo di Boateng, la conferma del 2000 Vlahovic e la ricerca sul mercato da parte della Fiorentina di un'altra punta di esperienza per completare l'organico di Vincenzo Montella, il Cholito potrebbe presto lasciare Firenze. Secondo quanto riporta HellasNews, sono in corso aggiornamenti sulla trattativa, giungono contatti costanti fra gigliati e scaligeri per l'argentino, che ha in Ivan Juric lo sponsor primario visto che i due hanno già lavorato insieme durante la comune esperienza al Genoa.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok