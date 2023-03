Sentite Graziani: “Si apriranno scommesse su chi gioca tra Jovic e Cabral: l’alternanza condanna entrambi”

Francesco Graziani ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e si è soffermato sul dualismo tra Jovic e Cabral. Ecco le sue parole:

“Jovic? Se c’è qualcosa che posso rimproverare a Jovic è la mancanza di cattiveria in alcune occasioni: mi sembra giochi spesso con troppa leggerezza. In alcuni momenti dà la sensazione di essere superficiale: se sbagli occasioni come quelle contro i turchi ti devi rammaricare. Il gol che ha fatto contro il Milan mi ha fatto arrabbiare molto: ha fatto un contro movimento perfetto, che non aveva mai fatto prima. Fossi stato Italiano gli avrei fatto qualche domanda, non è possibile che faccia certe giocate ad intermittenza. Se hai questi movimenti nel tuo bagaglio personale devi farne almeno due o tre a partita.

Alternanza con Cabral? Tra un po’ ci saranno le scommesse: gioca uno o l’altro? Sono dell’idea che la gestione non sia adeguata, non è stata studiata una linea ben definita e per questo ancora non si sa sui chi dei due puntare.”

