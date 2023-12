Se stasera vince l’Inter il 9 gennaio la Fiorentina andrà a San Siro. Se passa il Bologna, si gioca a Firenze

Stasera si giocherà Inter-Bologna per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente sfiderà la Fiorentina che in questo turno ha battuto il Parma. I quarti di finale si giocheranno il 9 gennaio. Se questa sera dovesse vincere l’Inter, la squadra viola andrà a San Siro per sfidare la squadra di Simone Inzaghi, se invece dovesse vincere il Bologna, sarebbe il Franchi lo stadio in cui si disputeranno i quarti di finale con la Fiorentina che giocherebbe in casa in virtù di un miglior piazzamento nella scorsa stagione. Appuntamento a stasera per scoprire a chi toccherà la Fiorentina.

