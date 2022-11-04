"Se dopo il mondiale arrivassero 50 milioni per Nico Gonzalez lo venderei, ma poi va preso un Berardi"

Si avvicina il mondiale e quindi anche la sosta del campionato, si riprenderà a gennaio in pieno mercato di gennaio

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole riguardo il mercato in entrata e non solo:

“Se dopo aver giocato il mondiale qualcuno offrisse 50 milioni per Nico Gonzalez io lo venderei anche, importante però che questi soldi venissero reinvestiti per un giocatore come Berardi. Vendere Vlahovic e sostituirlo con Jovic e Cabral non mi sta bene. In Conference League non vedo sfide impossibile, di certo non sarà una passeggiata. In questo campionato tutte le squadre hanno avuto dei cali, ad eccezione del Napoli. Adesso i problemi si chiamano Sampdoria e Salernitana. Cabral ieri ha fatto gol al primo pallone che ha giocato, Ikonè continua a provare la giocata personale”

SARRI NON L'HA PRESA BENISSIMO

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