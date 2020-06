Mario Sconcerti, nel suo ‘Cappuccino’ con Calciomercato.com, ha analizzato vari temi viola, dalle tante richieste per Federico Chiesa alla situazione stadio:

“Se Commisso chiede 70 milioni per Chiesa vuol dire che lo considera incedibile. Federico ha molte qualità esclusive ma non porta gol. Con 50 milioni ti porti a casa Icardi, con qualcosa meno Milik. Due così ti danno un bottino di gol sicuro. Il numero 25 viola è un secondo attaccante nel 4-3-3 e un esterno moderno che può giocare a centrocampo, non un esterno a tutta fascia da 3-5-2. È fantastico nelle ripartenze in contropiede , avrebbe bisogno di un allenatore come Conte o di una società come la Juve, ma 70 milioni sono davvero eccessivi. Questo campionato non ha nemmeno cresciuto suo valore. È più un giocatore da campionato inglese, un ala per Klopp, mentre in Italia rischia di essere un lusso per tutte le grandi”.