Schira: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Moise Kean. Concorrenza Genoa e Bologna”

Secondo il giornalista Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni alla Juventus su Moise Kean, finito ai margini del progetto bianconero negli ultimi mesi. La concorrenza, però, non manca perché il centravanti piace anche a Genoa e Bologna. Ecco il suo post su X:

#Genoa, #Bologna and #Fiorentina have asked info for Moise #Kean, who could leave #Juventus in the summer #transfers window

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2024