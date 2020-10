Tuttosport, Sarri e quella voglia di panchina della Fiorentina, sarà lui il post Iachini a Firenze?

Maurizio Sarri da un lato smania dalla voglia di tornare a fare il mestiere che ama e dall’altro sa, giocoforza, che a breve potranno presentarglisi occasioni per tornare a svolgerlo ad alti livelli. Meglio ancora se in Italia: non dimentichiamo che il desiderio di riavvicinarsi alle sue terre d’origine è stato un concausa del divorzio dal Chelsea e dell’approdo alla Juventus, un’annata fa. Le indiscrezioni attorno al tecnico toscano sono già parecchie e si concentrano per lo più in centritalia. Le voci sono legate alla Fiorentina squadra cui la famiglia Sarri è particolarmente legata. E se è vero che alcuni ultrà avevano intonato cori contro la mamma di Sarri, allo Stadium, è pur vero che la maggioranza potrebbe guardare a lui con interesse qualora la società dovesse mai decidere di aprire un nuovo capitolo dopo la gestione Iachini. Posto ovviamente che l’attuale tecnico viola dovesse bere precipitare il suo indice di gradimento. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, “PER SARRI UN RIMPIANTO NON AVER AVUTO LO SCORSO ANNO CHIESA ALLA JUVENTUS? NO, ASSOLUTAMENTE NO”