“Per Sarri un rimpianto non aver avuto lo scorso anno Chiesa alla Juventus? No, assolutamente no”

“Su quale panchina immagino Sarri? Io, come tutti i tifosi della Fiorentina – ha detto Aurelio Virgili, amico, confidente e confessore prediletto a Tuttosport – pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo. Fra quanto lo rivedo protagonista? Penso e spero prima di Natale. Con la Juventus non ha litigato e lo dimostra il atto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Non avere Chiesa alla Juventus lo scorso anno un rimpianto per Sarri? No, credo non sia un rimpianto”.

