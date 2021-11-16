Saponara: "Italiano mi chiede di risolvere le partite. Il ricordo di Astori è vivo con noi"

Riccardo Saponara è uno dei giocatori che Vincenzo Italiano ha rilanciato, il trequartista viola si è raccontato

A cura di Redazione Labaroviola 16 novembre 2021 13:19

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