Saponara: "Italiano mi chiede di risolvere le partite. Il ricordo di Astori è vivo con noi"
Riccardo Saponara è uno dei giocatori che Vincenzo Italiano ha rilanciato, il trequartista viola si è raccontato
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2021 13:19
Riccardo Saponara ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Una lunga intervista in cui ha parlato di tutto, dal campo alla vita privata, fino ad arrivare a Davide Astori, suo grande amico. Ecco il video dell'intervista
https://www.instagram.com/tv/CWVUjHlrtNK/
E SE TORNASSE VECINO ALLA FIORENTINA?
https://www.labaroviola.com/vecino-non-gioca-mai-e-furioso-devo-parlare-con-linter-e-se-tornasse-alla-fiorentina/155256/