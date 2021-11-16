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Saponara: "Italiano mi chiede di risolvere le partite. Il ricordo di Astori è vivo con noi"

Riccardo Saponara è uno dei giocatori che Vincenzo Italiano ha rilanciato, il trequartista viola si è raccontato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2021 13:19
Saponara: "Italiano mi chiede di risolvere le partite. Il ricordo di Astori è vivo con noi" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Riccardo Saponara ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Una lunga intervista in cui ha parlato di tutto, dal campo alla vita privata, fino ad arrivare a Davide Astori, suo grande amico. Ecco il video dell'intervista

https://www.instagram.com/tv/CWVUjHlrtNK/

E SE TORNASSE VECINO ALLA FIORENTINA?

https://www.labaroviola.com/vecino-non-gioca-mai-e-furioso-devo-parlare-con-linter-e-se-tornasse-alla-fiorentina/155256/

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