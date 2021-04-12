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Sabatini: "Vlahovic è l'Haaland della serie A. Commisso costruisca una grande Fiorentina"

Il giocatore è da tenere per altri anni a Firenze. Per quanto riguarda la salvezza, la squadra di Iachini ha molte possibilità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2021 15:58
Sabatini: "Vlahovic è l'Haaland della serie A. Commisso costruisca una grande Fiorentina" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Sandro Sabatini giornalista, ospite a Radio Sportiva, ha affrontato anche il discorso sulla Fiorentina:

"Per me Vlahovic è molte forte, mi piace tantissimo, può diventare con il passare degli anni uno dei più grandi attaccanti. Tutti parlano di Haaland, ma lui è l'Haaland del campionato italiano. La squadra che lo prenderà farà un grande affare, ma non credo che il presidente Commisso lo voglia vendere, lo deve tenere per i prossimi due-tre anni, in modo da costruire una Fiorentina forte dove ci sarà anche lui. I viola hanno una buona percentuale di salvezza, visto il buon vantaggio sulla terzultima. Per me, direi che è salva al 99%".

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