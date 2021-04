Moviola Gazzetta, doppietta Zapata, nessun fallo su Vlahovic. Il penalty c’è

Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Timide proteste viola sull’azione che porta alla doppietta di Zapata, ma non c’è alcun fallo su Vlahovic. Il gol dell’1-2 nasce invece da una rimessa laterale invertita. C’è al 68′ il rigore per la Dea: sfortunato Quarta. Al 34′ non ammonisce Milenkovic per fallo su Muriel. Corretti gli altri gialli”.

