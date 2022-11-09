Sabatini: "La Fiorentina per storia deve ambire sempre alla Champions. Nessuno come Antognoni"

Walter Sabatini è uno dei grandi direttori sportivi del nostro calcio, è stato artefice del salvataggio miracoloso della Salernitana

Walter Sabatini ha parlato a Radio Bruno nel giorno di Fiorentina-Salernitana, l'ex direttore sportivo granata ha parlato delle due squadre, le sue parole:

"La Salernitana non verrà a Firenze per difendersi, saranno ultra offensivi e sfacciati cercando il pallone molto in alto, per la Fiorentina, che si sta ritrovando, sarà molto difficile affrontarli. La Salernitana gioca un calcio d'insieme molto importanti con giocatori di qualità.

Quando un allenatore giovane come Italiano, che ha fatto la gavetta e che arriva ad allenare in un livello molto alto, esce da un periodo di difficoltà e se ne esce, vuol dire che è un allenatore molto importante. La Fiorentina io l'accredito per la Champions League per pubblico, società e ambiente. Non dico che ci deve andare ma devono accendere l'idea che ci devono andare, devono accendere la speranza per andare a giocare la Champions. Io in passato non sono mai stato vicino alla Fiorentina in nessuna maniera

In questo momento non ci sono giocatori che mi esaltano ma ci sono giocatori bravi. Io quando penso ad un grande giocatore penso ad Antognoni, quello è il mio metro di paragone, ecco perchè nessuno mi fa saltare dalla sedia a Firenze, magari in futuro ne uscirà fuori. Ma anche in Italia non ne vedo nessuno. Solo Chiesa mi accende per la rabbia che mette in campo, quando si mette l'erba sotto i piedi si trasforma"

LUIS ALBERTO DICE ADDIO ALLA LAZIO?

https://www.labaroviola.com/da-roma-sarri-stufo-di-luis-alberto-vuole-che-la-societa-lo-venda-occasione-per-la-fiorentina/191774/