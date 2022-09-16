Riccardo Mancini: "Fiorentina sei fragile. Aspettative alte dopo la passata stagione, ma la squadra è indebolita"

L'ospite si sofferma sugli aspetti del match e sulle prestazioni individuali dei viola, su tutti Cabral e Jovic sempre più in crisi.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il telecronista Riccardo Mancini parla della brutta sconfitta della Fiorentina nella trasferta di Istanbul, raccontata proprio da lui ieri su Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

"Mentre raccontavo la partita ho percepito fin da subito una squadra senz'anima. Nel primo tempo ha cercato di mandare dei segnali positivi, ma alla prima difficoltà viene fuori tutta la fragilità che la sta caratterizzando. Sorpreso in negativo dalla partita di Cabral e Jovic; la sostituzione del primo fa capire quanto Italiano fosse deluso dalla prestazione del brasiliano. Penso ci siano problemi anche a livello fisico perchè nel secondo tempo il Basaksehir si è mostrato superiore in tutto, conquistando il pallino del gioco. La situazione è complessa, la piazza ha alzato le aspettative, ma tutto sommato vedo una Fiorentina indebolita; non c'è un giocatore che possa prendersi la squadra sulle spalle."

LA RICHIESTA PER GLI EROI DI ISTANBUL

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