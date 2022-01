Retroscena, Vlahovic è rimasto male perchè voleva salutare la squadra prima di partire per Torino

Nelle ultime ore a Firenze Dusan Vlahovic avrebbe voluto salutare la squadra viola prima di partire per Torino, il calciatore si aspettava di poter fare tutto nella giornata di oggi ma la sua partenza anticipata per Torino, ieri sera alle 20 da Firenze, con una macchina messa a disposizione dalla stessa Juventus, ha fatto saltare i piani del serbo che ci teneva a salutare sia lo spogliatoio viola che lo stesso allenatore Vincenzo Italiano, a cui aveva promesso la sua permanenza fino a giugno a Firenze. Chi conosce molto bene Vlahovic ci racconta di un ragazzo assai dispiaciuto per questa mancanza.

Flavio Ognissanti Gabriele Caldieron

