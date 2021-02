Repubblica, Prandelli verso un futuro da direttore tecnico? Ipotesi allenatore emergente per la Fiorentina

Futuro Prandelli? Le ipotesi sono tante, ma la sensazione è che per il tecnico viola ci possa essere spazio nell’immediato futuro con un ruolo da direttore tecnico. Questa è la soluzione più probabile ma se la squadra dovesse chiudere il campionato in crescendo, magari la Fiorentina potrebbe fare una riflessione in più. Prandelli si è messo a disposizione della società, non sarà mai un problema. E’ chiaro che in casa viola si va dal sogno Sarri ad altri profili. L’ipotesi che oggi sembra avere qualche chance in più è quella di un etnico giovane ed emergente che ha già dimostrato le sue qualità. E in questa ottica Vincenzo Italiano è un’opzione da tenere presente. Su di lui c’è già l’interesse di molti club. Tra questi il Napoli. Gattuso potrebbe essere una soluzione per la stessa Fiorentina. Oltre a loro piacciono Juric e De Zerbi. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, LA SMENTITA DELLA FIORENTINA: “INCONTRO CON SARRI? ARTICOLO PRIVO DI FONDAMENTO, GRAVE SUPERFICIALITÀ”