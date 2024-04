Ravezzani: “Italiano non è il nome giusto per il Napoli, non è all’altezza. De Laurentiis si affidi a Palladino”

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato di Vincenzo Italiano e dell’allenatore accostato alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione, Raffaele Palladino. Le sue parole:

“Italiano al Napoli? Non è il nome giusto. La piazza è bella ed entusiasmante per tutti, ma ho visto la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter: la difesa della viola era allo sbando eppure si ritrovò in vantaggio. Italiano continuò a far giocare altissima la squadra nonostante le mille occasioni dell’Inter. Anche un cieco lì avrebbe visto che la difesa andava abbassata, mentre Italiano non fu capace di capirlo. Oltre una squadra di medio-alta classifica come la Fiorentina, non vedo Italiano all’altezza di un’altra realtà. Palladino, invece, è l’anti-Italiano, fa un gioco gradevole e molto attento. Sarebbe molto più adatto al Napoli come allenatore. Non cercherei profeti del calcio offensivo, De Laurentiis si affidi ad uno moderno come Palladino”

