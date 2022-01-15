Radio Bruno, Italiano considera Dragowski il titolare, a Napoli semplice giornata no, titolare lunedì
Anti vigilia di Fiorentina-Genoa con la squadra viola che deve recuperare le forze dalla vittoria contro il Napoli di giovedi, le ultime dal centro sportivo
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, lunedi contro il Genoa in porta dovrebbe toccare ancora a Dragowski, Italiano considera quella di Napoli una giornata negativa ma che non intacca le gerarchie nella porta della Fiorentina, dunque Terracciano dovrebbe andare ancora in panchina. Per le ultime di formazione, Ikonè potrebbe partire titolare, mentre in difesa al posto di Quarta ci sarà Igor in vantaggio su Nastasic, per quanto riguarda il centrocampo Maleh in vantaggio su Castrovilli e Duncan a centrocampo.
LA RISPOSTA DI LAPO A COMMISSO
https://www.labaroviola.com/lapo-elkann-risponde-a-commisso-ha-rancore-nei-nostri-confronti-noi-non-ne-abbiamo/161354/