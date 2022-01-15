Labaro Viola

Radio Bruno, Italiano considera Dragowski il titolare, a Napoli semplice giornata no, titolare lunedì

Anti vigilia di Fiorentina-Genoa con la squadra viola che deve recuperare le forze dalla vittoria contro il Napoli di giovedi, le ultime dal centro sportivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2022 14:52
Radio Bruno, Italiano considera Dragowski il titolare, a Napoli semplice giornata no, titolare lunedì - Bartlomiej Dragowski e Antonio Rosati Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Bartlomiej Dragowski e Antonio Rosati Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Radio
Fiorentina
Primo Piano
Dragowski
Terracciano
Italiano
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, lunedi contro il Genoa in porta dovrebbe toccare ancora a Dragowski, Italiano considera quella di Napoli una giornata negativa ma che non intacca le gerarchie nella porta della Fiorentina, dunque Terracciano dovrebbe andare ancora in panchina. Per le ultime di formazione, Ikonè potrebbe partire titolare, mentre in difesa al posto di Quarta ci sarà Igor in vantaggio su Nastasic, per quanto riguarda il centrocampo Maleh in vantaggio su Castrovilli e Duncan a centrocampo.

LA RISPOSTA DI LAPO A COMMISSO

https://www.labaroviola.com/lapo-elkann-risponde-a-commisso-ha-rancore-nei-nostri-confronti-noi-non-ne-abbiamo/161354/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok