Pradè: "Una boccata d'ossigeno l'1-1. Vlahovic? Resta qui. Mercato? Serve qualcuno in attacco"

Queste le parole rilasciate in zona mista dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Sono davvero distrutto, questo pareggio è stato un mix di sofferenza e di felicità. Sono contento per Commisso, per la...

Queste le parole rilasciate in zona mista dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Sono davvero distrutto, questo pareggio è stato un mix di sofferenza e di felicità. Sono contento per Commisso, per la squadra e per Montella. Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo. Siamo forti anche noi. Speriamo che sia un gol dal quale ripartire, è una boccata d'ossigeno questo pareggio, le dediche a Commisso e Montella? Il presidente soffre molto, so anche che brutto periodo ha trascorso Vincenzo. Ieri ho incontrato gli agenti di Vlahovic, gli ho detto che resta qui nonostante le richieste che ha. Contro la Roma dobbiamo fare la stessa partita di questa sera. Chiesa ha preso una brutta botta. Mercato di gennaio? Dobbiamo guardarci intorno, sappiamo che qualcosa manca in attacco, non meritiamo questa classifica. Borja Valero? È un calciatore straordinario ed un amico".