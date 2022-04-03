Pradè spiega: "Ikonè non ha giocato perchè non stava benissimo. Felice di aver preso Torreira"

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato nella zona mista della vittoria della sua Fiorentina contro l'Empoli

In zona mista ha parlato il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Queste le sue parole:

"Il Franchi è il nostro fortino, è un campo difficile per tutti, è una piccola bolgia e questo ci avvantaggia. Complimenti ai ragazzi e ad Italiano. Cabral? Ha fatto 95 minuti come un calciatore che non aveva mai giocato in questa squadra. Migliorerà ma è stato sempre presente. Ikonè? Peccato perché Jonathan ha avuto un problemino fisico altrimenti sarebbe stato della gara. Torreira? Un'ammonizione pesantissima ma siamo una squadra completa. Giocherà Amrabat. Lucas ci sta dando tanto e quando è uscito c'è stata un'ovazione: siamo contenti di averlo preso. Commisso? Sono contento per il presidente che si sta riprendendo quello che avevamo lasciato all'indietro. Ma lui come tutti noi guardiamo avanti, cercheremo sempre di migliorarci. Sono contenti anche Commisso e Barone perché cominciamo a raccogliere del lavoro fatto fin qui".

LA POLEMICA DI ANDREAZZOLI CON L'ARBITRO

https://www.labaroviola.com/andreazzoli-come-buffon-larbitro-e-stato-insensibile-empoli-penalizzato-per-tutta-la-partita/171263/